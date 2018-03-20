Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi açıldı

Sivas'ta, ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun adının yaşatılacağı Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde 355 bin liraya mal edilen sanat evinin açılışı, ozanın ölümünün 45. yılında düzenlenen törenle yapıldı.

İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü de Sivas'ta Aşık Veysel'in adına bir mekan bulunmadığını belirterek, "Aşık Veysel'in hatırasını yaşatan bir mekan olacaktır. Ozanlık geleneğinin de hatıralarını burada yaşatacağız.

Burada çeşitli kurslar düzenlenecek. Geleneksel kültürümüze yönelik çalışmalar yapılacak. Şehirdeki insanlar için buluşma noktası olacaktır." ifadelerini kullandı.



