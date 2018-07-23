Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi

Festivale katılanlar, Aşık Veysel’in köydeki mezarını ziyaret ederek dua okudu. Daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Aşık Veysel Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

KONSER VERİLDİ

Ses sanatçıları Mustafa Özarslan, Ozan Ali Güç, Filiz Erdoğan ve Gökhan Kılıç, Ankara, İstanbul, Mersin ve İzmir gibi çeşitli illerden köye gelen davetlilere konser verdi. Programda konuşan Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, parkın kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"OZAN ÜZERİNE SÖYLENECEK ÇOK SÖZ VAR"

Programda konuşan Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, "İnsanoğlu için asıl olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. İşte gök kubbede hoş bir seda bırakan büyük ozanımız Aşık Veysel anısına 25'incisini icra ettiğimiz bu anlamlı günde birliğimizin ve beraberliğimizin daha da pekiştiğini görmek, müşahade etmek bizleri mutlu etti. Tabii ki Aşık Veysel üzerine söylenebilecek çok fazla söz var ama bu tip etkinliklerle bizim aslında ilk arzumuz Aşık Veysel’in gönül dilinden süzülen sözcükleri bir sonraki nesillere aktarabilmek." dedi.