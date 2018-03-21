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Aşık Veysel'in sesinden son şiiri

Halk ozanımız Aşık Veysel'in, 'Gelmez Yola Gidiyorum' şiirini kendi sesinden dinleyin.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 12:35..
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Aşık Veysel'in sesinden son şiiri

Eserleriyle gönüllerde taht kuran Âşık Veysel, yediden yetmişe herkesin gönül tellerine dokunan sözleri ve sazıyla Türk kültür hayatının unutulmazları arasında yer aldı.

Yazdığı şiirleri sazıyla buluşturan ünlü ozan 45 yıl önce ebediyete intikal etti. Küçük yaşta geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden iki gözünü de kaybeden Âşık Veysel’e hayat veren türküleri oldu.

Türkülerinin ana teması aşk, sevgi, özlem, ayrılık ve gurbet oldu. Sivas’ta 25 Ekim 1894 tarihinde başlayan zorlu hayatı 21 Mart 1973’te Şarkışla’da son buldu.

Aşık Veysel'in sesinden son şiiri

DÜNYASI KARANLIĞA BÜRÜNEN OZAN

Türkülerinin ana teması aşk, sevgi, özlem, ayrılık ve gurbet oldu. Sivas’ta 25 Ekim 1894 tarihinde başlayan zorlu hayatı 21 Mart 1973’te Şarkışla’da son buldu. Kız kardeşini çiçek hastalığı sonucu kaybeden halk ozanı, aynı hastalıktan gözlerini kaybetti, dünyası karanlığa büründü.

Aşık Veysel'in sesinden son şiiri ViDEO

Aşık Veysel, 45 yıl önce aramızdan ayrıldı. Ozanın Gelmez Yola Gidiyorum son şiirini kendi sesinden dinleyin. Aşık Veysel'in gönül tellerimize dokunan sözleri, türküleri belleğimizde yerini daima koruyacaktır.

GELMEZ YOLA GİDİYORUM

Selam saygı hepinize

Gelmez yola gidiyorum

Ne karaya ne denize

Gelmez yola gidiyorum

Ne şehire ne de köye

Ne yıldıza ne de aya

Uçsuz bucaksız deryaya

Gelmez yola gidiyorum

Gemi bekliyor limanda

Tayfaları hazır ondan

Gözüm kalma adı cihanda

Gelmez yola gidiyorum

Eşim dostum yavrularım

İşte benim sonbaharım

Veysel karanlık yollarım

Gelmez yola gidiyorum

Ergül Tosun

[email protected]

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