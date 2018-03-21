Eserleriyle gönüllerde taht kuran Âşık Veysel, yediden yetmişe herkesin gönül tellerine dokunan sözleri ve sazıyla Türk kültür hayatının unutulmazları arasında yer aldı.
Yazdığı şiirleri sazıyla buluşturan ünlü ozan 45 yıl önce ebediyete intikal etti. Küçük yaşta geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden iki gözünü de kaybeden Âşık Veysel’e hayat veren türküleri oldu.
Türkülerinin ana teması aşk, sevgi, özlem, ayrılık ve gurbet oldu. Sivas’ta 25 Ekim 1894 tarihinde başlayan zorlu hayatı 21 Mart 1973’te Şarkışla’da son buldu.
DÜNYASI KARANLIĞA BÜRÜNEN OZAN
Türkülerinin ana teması aşk, sevgi, özlem, ayrılık ve gurbet oldu. Sivas’ta 25 Ekim 1894 tarihinde başlayan zorlu hayatı 21 Mart 1973’te Şarkışla’da son buldu. Kız kardeşini çiçek hastalığı sonucu kaybeden halk ozanı, aynı hastalıktan gözlerini kaybetti, dünyası karanlığa büründü.
Aşık Veysel'in sesinden son şiiri ViDEO
Aşık Veysel, 45 yıl önce aramızdan ayrıldı. Ozanın Gelmez Yola Gidiyorum son şiirini kendi sesinden dinleyin. Aşık Veysel'in gönül tellerimize dokunan sözleri, türküleri belleğimizde yerini daima koruyacaktır.
GELMEZ YOLA GİDİYORUM
Selam saygı hepinize
Gelmez yola gidiyorum
Ne karaya ne denize
Gelmez yola gidiyorum
Ne şehire ne de köye
Ne yıldıza ne de aya
Uçsuz bucaksız deryaya
Gelmez yola gidiyorum
Gemi bekliyor limanda
Tayfaları hazır ondan
Gözüm kalma adı cihanda
Gelmez yola gidiyorum
Eşim dostum yavrularım
İşte benim sonbaharım
Veysel karanlık yollarım
Gelmez yola gidiyorum
Ergül Tosun