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'Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura' romanı okurlarla tanıştı

Yazar Ayfer Tunç'un yeni romanı 'Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura' Can Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 11:47..
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Ayfer Tunç, ilmek ilmek işlediği cümleleriyle modern bir destan yazıyor. Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura ailenin, arkadaşlığın, sadakatin, hastalığın ama en çok deliliğin ve acının öyküsü.

Çünkü âşıklar delidir ve deliler acı çeker. Umutlandı. Yüzü açık kalmış bir kitap gibiydi, aşk hakkında hiç söylemediği sözler satır satır okunuyordu. Mucizeler her zaman beklenir hayattan.

'Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura' romanı okurlarla tanıştı

Aşkın kendi varlığından gelen, iyileştirici bir gücü vardır ve kıyaslanacak olursa, aşkla geçen zamanın özgül ağırlığı, saatlerin gösterdiği zamanınkinden kat kat fazladır. Aşk zamanın yoğunluğunu arttırmaya muktedir olan tek kimyadır.

Yazar: Ayfer Tunç

Yayınevi: Can Yayınları

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 448

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