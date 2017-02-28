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Aşıklar sazlarıyla 15 Temmuz'u anlattı

Fatih'te bir araya gelen aşıklık geleneğinin üç temsilcisi, sazları eşliğinde darbe girişimiyle ilgili doğaçlama ezgiler söyledi.

28.02.2017 - 01:27
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Türk Ocakları İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Aşıkların Dilinden 15 Temmuz" programı, Fatih Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Cezmi Bayram, katılımcıları selamlayarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Programda daha sonra, aşıklar Rahim Sağlam, Kul Nuri (Nurettin Türkan) ve Ahmet Poyrazoğlu sahneye çıktı.

İlk olarak aşıklık geleneğinde yeri olan ve davetlilere iltifat içeren "Hoş geldiniz" temalı başlangıcı yapan aşıklar, daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dair düşüncelerini sazlarıyla anlattı.

Şiirler ve fıkralarla programı zenginleştiren aşıklar, aralarındaki atışmalarla seyircileri gülümsetti.

Aşıklar programda ayrıca, geleneksel aşıklık geleneğinde var olan "Selamlama", "Koçaklama", "Taşlama" ve "Atışma" türlerinden örnekler sergiledi.

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