Aşıklık geleneğini yaşatma mücadelesi veriyorlar

Bölgede Ardahan, Kars ve Erzurum başta olmak üzere aşıklık geleneğine ilgi her geçen gün azalıyor.

Anadolu kültürünü yansıtması açısından önem taşıyan aşıklık geleneği bölgedeki il kültür ve turizm müdürlüklerinin ve halk ozanlarının çalışmalarıyla yaşatılmaya çalışılıyor.

"AŞIKLIĞA OLAN SAYGI KALKTI"

Bu kültürün önde gelen merkezlerinden Ardahan'da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında toplum önderliği yapan, sazıyla halkı düşmana karşı birlik olmaya davet eden halk ozanı Aşık Şenlik'in dördüncü kuşağı ve yaşı itibarıyla Ardahan'ın en yaşlı halk ozanı olan 69 yaşındaki Mehmet Oktay, geleneğe sahip çıkmak için çaba sarf ediyor.

Mehmet Oktay, 51 yıldır aktif olarak halk ozanlığı yaptığını belirterek, "Geçmişte üç gün üç gece düğünlerde saz çaldım, ustalarımdan da öyle gördüm. Kahvelerde çalardık. Bir düzen, aşıklığa bir saygı vardı. Bu saygı maalesef kalktı." diye konuştu.