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Aşılamadan dolayı portakalın yarısı limon halinde çıktı

Antalya'da çiftlik sahibi Emin Şencan, limon ile portakal ağaçları arasındaki aşılamadan kaynaklı portakalın bu hale geldiğini belirtti.

İHA | 28.03.2018 - 17:57..
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Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde Emin Şencan’a ait 150 dönüm alan içerisinde bir ağaçta yetişen yarısı limon, yarısı portakal olan meyve görenleri şaşkına çevirdi.

16 yıldır kendi çiftliğinde çiftçilik yaptığını ifade eden 59 yaşındaki Emin Şencan, hayatında ilk defa böyle bir meyve gördüğünü söyledi.

Aşılamadan dolayı portakalın yarısı limon halinde çıktı

"BAL ARILARI LİMON ÇİÇEĞİNDEKİ TOZLARI PORTAKAL AĞACINA TAŞIMIŞ"

Çiftliğinde birçok bitki yetiştirdiğini ifade eden Şencan, "Arkadaşlar portakalları toplamaya çıktıklarında bulmuşlar. Çiftliğimde limon ağaçları da var. Bal arıları limon ağacının çiçeğinde bulunan tozları, portakal ağacındaki çiçeğe taşımış. Yani limon ile portakal ağaçları arasındaki aşılamadan dolayı portakalın bu hale gelmiş olabilir." dedi.

Öte yandan bahçe içerisinde farklı şekillerde bulunan meyveler de dikkat çekti. Havuç ve kuyruklu limon dikkat çekti.

Aşılamadan dolayı portakalın yarısı limon halinde çıktı

Aşılamadan dolayı portakalın yarısı limon halinde çıktı

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