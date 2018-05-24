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Asılları çalınan çinilerin replikalarını yapıyorlar

Edirne'de çini sevdalısı emekli kursiyerler, Osmanlı'dan kaçırılarak yurt dışındaki müzelere götürülen çinileri unutturmamak için çalışıyor.

AA | 24.05.2018 - 10:07..
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  2. Kültür Sanat

Edirne'de emekli kursiyerler, Osmanlı'dan kaçırılarak yurt dışındaki müzelere götürülen çinilerin aslına benzerlerini yapıp, bu toprakların motiflerini canlı tutuyor.

Devecihan Kültür Merkezi'ndeki Ressam Hasan Rıza Salonu'na haftanın 5 günü gelen kursiyerler, kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çini çalışmaları yapıyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan çalışmalar yaptığını söyledi.

Asılları çalınan çinilerin replikalarını yapıyorlar

"GELECEK KUŞAKLARA AKTARIYORUZ"

Edirne'de bu amaçla açılan Edirnekari ve çini kurslarının devam ettiğini belirten Ahmet Hacıoğlu, "Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatarak ve yaşayarak gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Edirne çinimize ait motifler değişik camilerimizde, Osmanlı Sarayı'nda bulunmaktadır. Osmanlı'nın son dönemindeki gerek camilerdeki çiniler, gerekse saraydaki çiniler kaçırılarak yurt dışına götürülmüştür. Osmanlı saray mutfağından alınan bazı çiniler Almanya'da Frankfurt Müzesi'nde bulunmaktadır" diye konuştu.

Asılları çalınan çinilerin replikalarını yapıyorlar

100 ÇİNİ OBJE HAZIRLANDI

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çini Öğretmeni Işıl Talaşmanlı da çoğunluğu emeklilerden oluşan çini sevdalısı 13 kursiyerin gelecek kuşaklara kültür mirası hazırladığını ifade etti.Osmanlı ve Edirne'ye ait desenler ile Osmanlı'dan kaçırılarak yurt dışındaki müzelere götürülen çinileri çalıştıklarını anlattı.

Işıl Talaşmanlı, Selimiye Camisi, Muradiye Camisi ve Edirne Sarayı çinilerinden örnekleri, tabak, vazo, şekerlik gibi objelerde sunduklarını kaydetti. Talaşmanlı, şubat ayından bu yana 100 çini obje üretiklerini ve üretmeye devam ettikleriyle sergi açmayı planladıklarını söyledi.

Asılları çalınan çinilerin replikalarını yapıyorlar

Asılları çalınan çinilerin replikalarını yapıyorlar

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