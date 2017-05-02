taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.463
USD
3,5340
EURO
3,8508
ALTIN
142,53
PETR
51,3700

Asılsız bomba ihbarı yapan şahıs gözaltına alındı

Tayland’ın başkenti Bangkok’tan Samui’ye uçacak olan yolcu uçağının İsveçli yolcusu, bagajında bomba olduğunu söyleyince gözaltına alındı.

02.05.2017 - 17:50
  1. Haberler
  2. Dünya

f

 

Bangkok Post gazetesinin haberine göre yolcu alımı yapmakta olan uçağın yolcularından olan bir İsveçli, bagajında bomba olduğunu söyleyerek uçak mürettabatını uyardı.

Pilotun uçuş kulesini uyarması üzerine 140 yolcu ve mürettabat uçaktan tahliye edilerek güvenli bölgeye götürüldü.

Alarma geçirilen bomba uzmanları, güvenlik personeli, itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra; bombaya rastlanmayan uçağın yolcuları beş saatlik bir gecikmeyle Samui’ye uçabildi.

Bomba şakası yapan İsveçli sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Asılsız bomba ihbarı yapan şahıs gözaltına alındı

Asılsız bomba ihbarı yapan şahıs gözaltına alındı

Asılsız bomba ihbarı yapan şahıs gözaltına alındı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

161
Genç hemşire silikon faciası yaşadı

Genç hemşire silikon faciası yaşadı

382
Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

36
Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

174
Berna Laçin seçmene hakaret etti

Berna Laçin seçmene hakaret etti

334
Arınç, AK Parti Genel Merkezi'ne gitmedi

Arınç, AK Parti Genel Merkezi'ne gitmedi

77
Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

197
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM