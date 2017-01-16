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Asılsız canlı bomba ihbarı yapan 2 kişi yakalandı

Tekirdağ’da geçtiğimiz günlerde sosyal medyada asılsız canlı bomba paylaşımında bulunan iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

16.01.2017 - 04:37
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Tekirdağ’da geçtiğimiz günlerde sosyal medyada asılsız ‘canlı bomba’ ihbarlarını paylaşanlara yönelik emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AÇIKLAMASI

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü resmi sitesinde yapılan açıklamada, “İlimizle alakalı asılsız terör ve sözde canlı bomba içerikli haberlerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı görülmüştür. Tekirdağ İl Emniyet müdürlüğü olarak kamuoyunu asılsız terör içerikli paylaşımlara karşı özenli davranmaya ve bu tarz paylaşımlara itibar etmemeleri ile yaymamaları gerektiği şeklinde bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede sözde paylaşımların kamuoyunda oluşturduğu olumsuz etkileri ve bu tarz ve benzer paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespitine yönelik birimlerimizce araştırma başlatıldığı ifade edilmişti. Birimlerimizce yürütülen araştırmalar sonucunda kamuoyunda korku ve tedirginliğe sebebiyet vermek niyetiyle asılsız ve uydurma haber içerikli paylaşımlarda bulunan hesap kullanıcısı 2 şahıs tespit edilerek yakalandı” denildi.

Asılsız ‘canlı bomba’ ihbarı yaptıkları tespit edilen S.P. ve C.M. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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