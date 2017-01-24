Aşırı alkollü genç asfaltta uyudu

Aşırı miktarda alkol alan bir genç, Aydın Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde kendinden geçince asfaltın ortasına yatıp uyumaya başladı. Devriye gezen polis ekipleri dondurucu soğukta ve trafiğin aktığı yolun ortasında yatan bir genci görünce yolda tedbir alıp şahsın durumunu kontrol etti.

"BEN UYUYORUM, RAHATSIZ ETMEYİN"

Yaşadığı ve alkollü olduğu belirlenen genci uyandırmak için polis uzun süre dil döktü. Alkollü şahıs kendisini uyandırmak isteyen polislere de ‘Ben uyuyorum rahatsız etmeyin’ diye direndi.

Polis ekipleri, evindeki yatağında yattığını zanneden alkollü şahsı evde değil asfaltın üzerinde yattığını inandırabilmek için bir süre uğraştı. Polisin uğraşları sonucu kendine gelen şahıs bölgeye gelen bir yakınına teslim edilerek bölgeden evine götürüldü.