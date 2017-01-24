taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.048
USD
3,7566
EURO
4,0378
ALTIN
146,76
PETR
55,2800

Aşırı alkollü genç asfaltta uyudu

Polis, dondurucu soğuğa ve yolda seyreden araçlara aldırmadan yerde yatan genci ikna etmek için uzun süre dil döktü.

24.01.2017 - 10:52
  1. Haberler
  2. İç Haber

1

Aşırı miktarda alkol alan bir genç, Aydın Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde kendinden geçince asfaltın ortasına yatıp uyumaya başladı. Devriye gezen polis ekipleri dondurucu soğukta ve trafiğin aktığı yolun ortasında yatan bir genci görünce yolda tedbir alıp şahsın durumunu kontrol etti.

"BEN UYUYORUM, RAHATSIZ ETMEYİN"

Yaşadığı ve alkollü olduğu belirlenen genci uyandırmak için polis uzun süre dil döktü. Alkollü şahıs kendisini uyandırmak isteyen polislere de ‘Ben uyuyorum rahatsız etmeyin’ diye direndi.

Polis ekipleri, evindeki yatağında yattığını zanneden alkollü şahsı evde değil asfaltın üzerinde yattığını inandırabilmek için bir süre uğraştı. Polisin uğraşları sonucu kendine gelen şahıs bölgeye gelen bir yakınına teslim edilerek bölgeden evine götürüldü.

Aşırı alkollü genç asfaltta uyudu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başarısız füze denemesi İngiltere'de tartışma yarattı

Başarısız füze denemesi İngiltere'de tartışma yarattı

50
ABD'den El Bab'da Türkiye'ye destek açıklaması

ABD'den El Bab'da Türkiye'ye destek açıklaması

93
Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

296
Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek

Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek

103
Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap

Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap

18
Kolluk kuvvetleri meslekten uzaklaştırılabilecek

Kolluk kuvvetleri meslekten uzaklaştırılabilecek

144
Aylin Nazlıaka kelepçeli eylemin sebebini açıkladı

Aylin Nazlıaka kelepçeli eylemin sebebini açıkladı

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM