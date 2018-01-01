taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7946
EURO
4,5547
ALTIN
158,75
PETR
66,6000

Aşırı hızlı sürücü 9 araca zarar verdi

İzmir'de 20 yaşındaki Yamaç Özkardeş'in yönetimindeki otomobil, trafik ışıklarında iki şeritte bekleyen araçların arasına daldı.

DHA | 01.01.2018 - 19:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Narlıdere'den Konak yönüne gelen Yeditepe Üniversitesi Gastronomi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Yamaç Özkardeş, yönetimindeki 34 NP 4225 plakalı otomobille aşırı hız yapınca, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.

OTOMOBİLLERİN ARASINA GİRDİ

Virajdan çıktığında karşısında duran araçları gören Özkardeş, iki şeride dizilli halde bekleyen otomobillerin arasına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Özkardeş'in kullandığı, babasının çalıştığı şirkete ait otomobil, toplam 9 araca çarparak maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Aşırı hızlı sürücü 9 araca zarar verdi

Aşırı hızlı sürücü 9 araca zarar verdi VİDEO

ARAÇLAR ÇEKİCİYLE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve çekiciler gönderildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar yoldan çekilince, yaklaşık yarım saat tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü.

Aşırı hızlı sürücü 9 araca zarar verdi

Aşırı hızlı sürücü 9 araca zarar verdi

Aşırı hızlı sürücü 9 araca zarar verdi

Aşırı hızlı sürücü 9 araca zarar verdi

Aşırı hızlı sürücü 9 araca zarar verdi

Aşırı hızlı sürücü 9 araca zarar verdi

Aşırı hızlı sürücü 9 araca zarar verdi

Aşırı hızlı sürücü 9 araca zarar verdi

Aşırı hızlı sürücü 9 araca zarar verdi

İlginizi Çekebilir
Sarıyer'de yan bakma kavgası: 1 ölü
Sarıyer'de bir börekçide başlayan yan bakma tartışması cinayetle son buldu.
Düzce'de şüpheli paket imha edildi
Düzce'de bir parkın yakınında bulunan şüpheli çanta, bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatıldı.
İnşaat bekçisini öldüren adam: Kendime hakim olamadım
Adana'da yeni yılın ilk saatlerinde inşaat bekçisini pompalı tüfekle vuran Yıldırım Gören gözaltına alındı.
200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu
Adana'da eskortluk yapan Müge U., 200 lira karşılığında ilişkiye girdiği M.A.'nın penisini ısırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pelin Batu evleniyor

Pelin Batu evleniyor

65
Ruhani'den protestolar hakkında ilk açıklama

Ruhani'den protestolar hakkında ilk açıklama

121
200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

86
İranlılar yeni yıl kutlamasında da Van'dan vazgeçmedi

İranlılar yeni yıl kutlamasında da Van'dan vazgeçmedi

82
Beşiktaş Cenk'in yerine İslam Slimani'yi alacak

Beşiktaş Cenk'in yerine İslam Slimani'yi alacak

42
Fehmi Koru Erdoğan - Gül tartışmasını yazdı

Fehmi Koru Erdoğan - Gül tartışmasını yazdı

176
İran'da silahlı protestocular askeri üsse saldırdı

İran'da silahlı protestocular askeri üsse saldırdı

200
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM