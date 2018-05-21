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Aşırı kilo alan kardeşler yardım bekliyor

Niğde'de yaşayan Şenol ve Ayşe Sarıdaş çiftinin çocukları 9 aylık Yılmaz Buğra 25, ablası 2,5 yaşındaki Semanur ise 55 kiloya ulaştı.

DHA | 21.05.2018 - 15:01..
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Teşhisi konulamayan bir hastalık nedeniyle hızla kilo alan 2 buçuk yaşındaki Semanur 55 kilo, 9 aylık kardeşi Yılmaz Buğra ise 25 kilo.

Aşırı kilo alan kardeşler yardım bekliyor

TEŞHİS KONULAMIYOR

Çocukları için yardım isteyen Şenol ve Ayşe Sarıdaş çifti, çocuklarının hızlı kilo almasından şüphelenerek, Kayseri ve Ankara'daki hastanelere başvurdu. Buralarda yapılan muayenelere rağmen çocuklara herhangi bir teşhis konulamadı.

Aşırı kilo alan kardeşler yardım bekliyor

"ÇOCUKLARIM İÇİN YARDIM İSTİYORUM"

Baba Şenol Sarıdaş, "Ben işsizim, iş çıkarsa hamallık yapıyorum. Semanur doğduğunda böyle bir rahatsızlığı yoktu. Doğumdan 40 gün sonra hızla kilo almaya başladı ve şu anda 2,5 yaşında, 55 kilo ağırlığında. Küçük çocuğum Yılmaz Buğra ise henüz 9 aylık olmasına rağmen o da büyük kızım gibi doğumundan 40 gün sonra kilo almaya başladı. Oğlum da şu anda 9 aylık olmasına rağmen 25 kiloda. Ankara'da çocuklardan kan alıp, tahlil için İngiltere'ye gönderildi; ama gelen sonuçta bir teşhis konulamadı. Çocuklarımın iyi olması için yardım istiyorum." dedi.

Aşırı kilo alan kardeşler yardım bekliyor

"NEFES ALIP VERMEKTE ZORLANIYOR"

Anne Ayşe Sarıdaş ise oğlu Yılmaz Buğra'ya anne sütü verdiğini belirterek, buna rağmen hızla kilo almaya devam ettiğini söyledi. Sarıdaş, "Onu anne sütü ile besliyorum; ancak ayda ortalama 3 kilo alıyor. Rahatsızlığı gereği doyma hissi yok. Sürekli acıkıyor. Şu an 25 kiloya ulaştı. Kızım Semanur ise 2,5 yaşında olmasına rağmen şu anda 55 kilo. İki çocuğumda doğumlarında bir şey yoktu. Doğumdan 40 gün sonra hızla kilo almaya başladılar. Kızımın yaşındakiler yürürken, benim kızım aşırı kilosundan dolayı yürüyemiyor ve evde otururken bile kilosundan dolayı daralıyor ve nefes alıp vermekte zorlanıyor. Çocuklarımın diğer çocuklar gibi normal olmasını, koşup, oynamalarını istiyorum." diye konuştu.

Aşırı kilo alan kardeşler yardım bekliyor

Aşırı kilo alan kardeşler yardım bekliyor

Aşırı kilo alan kardeşler yardım bekliyor

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