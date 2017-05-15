Aşırı sağcı Alman, Macaristan'da gözaltına alındı

Yahudi soykırımını inkar etmek, halk arasında kin ve nefret yaymak suçlarından Almanya'da 10 yıl hapse mahkum edilen ve Macaristan'a sığınma başvurusunda bulunan 81 yaşındaki Mahler'in Macar polisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
KADERİMİ ORBAN HÜKÜMETİNE BIRAKIYORUM
Mahler, daha önce yazıları nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığını öne sürerek "Viktor Orban'a, Macar halkının önderine siyasi sığınma için başvuru yaptım. Macar halkının özgürlük sevgisine güvenerek kaderimi Orban hükümetinin eline bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Horst Mahler, 1970 ve 1980'li yıllarda aşırı sol görüşe sahip Kızıl Ordu Fraksiyonunun (RAF) kurucuları arasında bulunurken, 1990'lı yıllarda aşırı sağ görüşler savunmaya başlamıştı. Mahler bir gazeteye verdiği röportajda "Yaşasın Hitler" demişti.