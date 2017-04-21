Aşırı sağcı Le Pen'e eşcinsellerden de destek var

BBC, Paris'in eşcinsellerin semti olarak bilinen Le Marais'te röportaj yaparak, burada Le Pen'e olan desteği gözler önüne serdi.

Le Marais'te eşcinsel evliliklerin yasaklanmasını savunan partiye destek bulunacağını tahmin edemezsiniz. Ancak Le Marais'de bu haftasonu yapılan Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ulusal Cephe partisini destekleyenler var.

LE PEN'İN VAADİ EŞCİNSEL EVLİLİKLERİ YASAKLAMAK

BBC Türkçe'nin haberine göre, eşcinsel evlilikleri yasaklayacağını söyleyen Ulusal Cephe partisinin lideri Marine Le Pen eşcinsel seçmenlerden büyük destek alıyor. Ulusal Cephe Fransa'da uzun yıllar homofobik, ırkçı ve Yahudi düşmanı marjinal bir parti olarak biliniyordu. Parti 1972 yılında Jean-Marie Le Pen tarafından kurulmuştu.

Jean-Marie Le Pen üç milyon göçmenin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunuyor, Yahudi soykırımını tanımıyor ve Fransa'nın AB üyeliğine karşı çıkıyordu.

LE PEN: EŞCİNSELLİK BİYOLOJİK ANORMALLİK

Le Pen ayrıca eşcinselliğin biyolojik anormallik olduğunu söylüyordu.2011 yılında Marine Le Pen'in partinin başına geçmesinden bu yana parti merkeze kaydı.

Göçü geçici olarak askıya alarak Fransa'nın çıkarlarına öncelik vereceğini söyleyen Le Pen, bu seçimlerde ciddi bir aday.

"EŞCİNSELLİK DIŞINDA ÖNCELİKLER VAR"

Le Pen ayrıca eşcinsellerin evlenmesinin önünü açan yasayı iptal etmeyi vaat ediyor. Cedric ise "Fransa'da eşcinsellik dışında öncelikler var. Ben de ilişki içindeyim ve bu alanda pek çok ilerleme oldu. Ancak benim için ekonomi, ulusal borç ve işsizlik daha önemli konular" diyor.

Ulusal Cephe'nin diğer siyasi partilerden çok daha fazla eşcinsel üyesi var. Le Pen'in en yakın danışmanı Florian Phillppot gibi.

EŞCİNSELLERDEN HER 5 KİŞİDEN 1'İ LE PEN'E DESTEK VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

Anketlere göre Ulusal Cephe LGBT topluluğu içinde kabul etmek istediklerinden çok daha popüler. Çöpçatanlık uygulaması Hornet'in 3200 eşcinsel erkekle yaptığı bir ankete göre, her beş kişiden biri Le Pen'e oy vereceğini açıkladı.

2015'teki yerel seçimlerin ardından yapılan başka bir anket Ulusal Cephe'nin evli eşsincel erkekler arasında genel nüfusa kıyasla çok daha popüler olduğunu ortaya koydu.

EŞCİNSELLERİN DESTEĞİNİN SEBEBİ: GÖÇMENLER

Marine Le Pen neden LBGT seçmenine neden bu kadar hitap ediyor? Çoğu için bunun nedeni Le Pen'in göçmenler konusundaki katı tutumu.Görüntülenmek istemeyen Pascale "Eşcinseller en çok nerede tehlikede? İslam ülkelerinde. Eşcinseller işkence görüyor. Ve ben bunun Fransa'ya gelmesini istemiyorum" diyor.

Fakat Paris'in kuzeyinde daha yoksul ve çok kültürlü Pont-de-Flandre banliyösünde resim bambaşka.

"LE PEN MÜSLÜMANLARIN EŞCİNSELLERİ HEDEF ALDIĞINI BELİRTEREK KURNAZCA DAVRANDI"

DJ Kiddy Smiles "Konuştuğunuz Ulusal Cephe destekçileri beyaz mıydı? Evet mi? Hiç şaşırmadım" diyor. Smiles, "Bunu söylemek istemezdim ama LGBT insanların çoğu bencil. Artık Ulusal Cephe'nin hedefinde olmadıklarını hissediyorlar ve böylece onlara oy vermenin sorun olmadığını düşünüyorlar. Le Pen Müslümanların eşcinselleri hedef aldığı vaazı vererek kurnazca davrandı. Bence eşcinsellerden nefret etmiyor, sadece sağcı insanlara duymak istediklerini söylüyor" diyor.

Smiles, "Eşcinsel evliliği iptal edecek mi? Umrumda bile değil. Bunun söylemenin sorun olmadığını düşünmesi onu çok tehlikeli kılıyor" diye ekledi.