Aşırı sağcı Le Pen'e Femen protestosu



Nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde güçlü bir aday olarak öne çıkan aşırı sağcı lider Le Pen'in basın toplantısında FEMEN protestosu yaşandı.

"MARİNE SAHTE FEMİNİST"

Çok sayıda basın mensubunun ve diplomatik temsilcilerin katıldığı toplantı, yaptığı 'çıplak' eylemlerle adını duyuran FEMEN'in protestosuna sahne oldu. Le Pen aleyhinde slogan atan FEMEN üyesi bir kadın güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı. Göğüs kısmına “Marine sahte bir feminist” yazan ve yine üstsüz olan Femen üyesi genç kadın aynı cümleyi tekrarlayarak sağcı lideri protesto etti.