Aşırı yeme isteği obeziteyi tetikliyor

Yapılan son araştırmalarda aşırı yeme isteğinin obezite ile yakından bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bu sağlıksız beslenme; alışkanlıkların kısır döngüsünü oluşturuyor.

Bilindiği üzere ABD'de öğünlerin porsiyonları çok büyük ve Amerikalıların yemek yeme alışkanlıkları tamamen sağlıksız... Bunlar düşünüldüğünde atıştırma yapmanın ne kadar sağlıksız olduğu gerçeği de ortaya çıkıyor.

FARELER ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILDI

Genomik Düzenleme Merkezi'nden Mara Dierssen ve Pompeu Fabra Üniversitesi'nden Rafael Maldonado, fareler üzerinde araştırma yapmaya karar verdi ve bir araya gelerek çalışmalarına başladı. Bilim insanları; fareler üzerinde farklı beslenme seçenekleri sunarak kilo aldırmak istedi.

Farelere kilo aldırmak isteyen bilim insanları; düzenli olarak yedikleri besinlerin dışında çikolata parçaları verdi. Ayrıca, yüksek yağlı, ‘kafeterya tarzı’ yem seçeneği de sunuldu.

FARELERİN YEMEK YEME DÜZENİ DEĞİŞTİ

Bunun yanı sıra araştırmacılar; hayvanlara günde sadece 1 saat çikolata yemelerini sağladı. Çikolata ya da yüksek yağlı yiyecek yiyen farelerin günlük besleme rutinlerinde belirgin bir değişim göstermeye başladı. Fareler, sürekli bu tarz beslenme eğilimi göstermeye başlayınca kilo aldı.

"OBEZİTE DAVRANIŞSAL BİR BOZUKLUK"

Araştırmayla ilgili konuşan Maldonado, “Hiperkalsi diyetlerine uzun süreli maruz kalmanın, yeme alımını kontrol etme yeteneğini bozduğunu ve besin alımının rasyonel bir kontrolde olumsuz etkilere yol açtığını ortaya koydu.” dedi. Ayrıca Maldonado, obezitenin sadece metabolik bir hastalık değil, aynı zamanda davranışsal bir bozukluk olduğunu da dile getirdi.