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Aşırı yüklü kamyonet tehlike saçtı

Şanlıurfa'da seyir halinde devam eden kamyonet, aşırı yüküyle görenleri şaşırttı.

İHA | 05.01.2018 - 19:53..
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Şanlıurfa’da seyir halinde aşırı yük yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkarırken, bazı sürücüler ise duruma tepki gösterdi.

Şanlıurfa’da kent merkezine seyir halindeki kamyonette aşırı yüklenen yük, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTTI

Aşırı yük yüklü kamyonet görenleri şaşırttı. Görüntüyü kaydeden sürücü, duruma tepki göstererek, kamyonet sürücüsünün diğer sürücülerin can güvenliğinin tehlikeye attığını söyledi.

Aşırı yüklü kamyonet tehlike saçtı VİDEO

Aşırı yüklü kamyonet tehlike saçtı

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