Asırlardır davul sesi duymadan sahura kalkan mahalle

Yıldırım ilçesinde Emirsultan Türbesi ve Camisi'nin bulunduğu Emirsultan Mahallesi’nde her Ramazan ayında sahurda kapı çalma geleneği asırlardır sürdürülüyor.

ZİLE BASIP 'HAYDİ PİLAVA' DENİLEREK UYANDIRILIYOR

Oruç tutmak için sahura kalkacakları 'davulcular' kapı zillerine basılarak "Haydi pilava, haydi pilava” diye bağırarak uyandırıyor.

İnanışa göre, asırlar önce mahallede davul çalan kişinin davulu patladığı, akli dengesini yitirdiği için Ramazan ayında bölgede görevli davulcular sahurda davul çalmayıp, kapılara gelerek oruç tutanları uyandırıyor.

"EMİRSULTAN HAZRETLERİNE SAYGIDAN KAYNAKLANAN BİR GELENEKTİR"

Emirsultan Mahallesi Muhtarı Yusuf Ziya Aydın ise; “50 yıldır bu mahallede oturuyorum, büyüklerimizden duyduğumuz rivayetlere göre mahallemizde ramazan aylarında hiç davul çalınmamış, bunun nedeni ise Emirsultan Hazretlerine saygıdan kaynaklanan bir gelenektir.” dedi.





























