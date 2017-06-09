taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.978
USD
3,5245
EURO
3,9506
ALTIN
144,52
PETR
47,8700

Asırlardır davul sesi duymadan sahura kalkan mahalle

Bursa'nın Emirsultan mahallesinde sahurda davul çalmak yerine halk, kapı zilleri çalınarak uyandırılıyor.

09.06.2017 - 08:51
  1. Haberler
  2. Yaşam

Yıldırım ilçesinde  Emirsultan Türbesi ve Camisi'nin bulunduğu Emirsultan Mahallesi’nde her Ramazan ayında sahurda kapı çalma geleneği asırlardır sürdürülüyor.

ZİLE BASIP 'HAYDİ PİLAVA' DENİLEREK UYANDIRILIYOR

Oruç tutmak için sahura kalkacakları 'davulcular' kapı zillerine basılarak "Haydi pilava, haydi pilava” diye bağırarak uyandırıyor.

Asırlardır davul sesi duymadan sahura kalkan mahalle

İnanışa göre, asırlar önce mahallede davul çalan kişinin davulu patladığı, akli dengesini yitirdiği için Ramazan ayında bölgede görevli davulcular sahurda davul çalmayıp, kapılara gelerek oruç tutanları uyandırıyor.

Asırlardır davul sesi duymadan sahura kalkan mahalle

"EMİRSULTAN HAZRETLERİNE SAYGIDAN KAYNAKLANAN BİR GELENEKTİR"

Emirsultan Mahallesi Muhtarı Yusuf Ziya Aydın ise; “50 yıldır bu mahallede oturuyorum, büyüklerimizden duyduğumuz rivayetlere göre mahallemizde ramazan aylarında hiç davul çalınmamış, bunun nedeni ise Emirsultan Hazretlerine saygıdan kaynaklanan bir gelenektir.” dedi.

Asırlardır davul sesi duymadan sahura kalkan mahalle

Asırlardır davul sesi duymadan sahura kalkan mahalle

Asırlardır davul sesi duymadan sahura kalkan mahalle

Asırlardır davul sesi duymadan sahura kalkan mahalle

Asırlardır davul sesi duymadan sahura kalkan mahalle

Asırlardır davul sesi duymadan sahura kalkan mahalle

Asırlardır davul sesi duymadan sahura kalkan mahalle

Asırlardır davul sesi duymadan sahura kalkan mahalle

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da yağış yarın sabaha kadar sürecek
İstanbul'da sabaha karşı kuvvetli yağmur etkili olmaya başladı.
ABD'de Okyanus Konferansı
New York'ta BM Genel Merkezi'ndeki Okyanus Konferansı'nda plastik atıklardan yapılan heykeller dikkat çekti.
Karbon cimrisi kadın girişimcilik projesine Coca-Cola desteği
Coca-Cola, kadınları ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirme hedefi doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye devam ediyor.
Sınava girecek öğrencilere tavsiyeler
Uz. Dr. Nehir Kürklü, sınava girecek öğrenciler ve aileleri için tavsiyelerde bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İslam alimi El-Karadavi terörist ilan edildi

İslam alimi El-Karadavi terörist ilan edildi

184
4 Arap ülkesinden ortak Katar bildirisi

4 Arap ülkesinden ortak Katar bildirisi

150
Burak Yılmaz A Milli Takım'ı bırakmak istedi

Burak Yılmaz A Milli Takım'ı bırakmak istedi

70
ABD Rakka'yı bombalıyor

ABD Rakka'yı bombalıyor

102
İngiltere'deki seçimlerden ilk sonuçlar

İngiltere'deki seçimlerden ilk sonuçlar

30
Pakista'da Katar'a asker gönderme önergesi

Pakista'da Katar'a asker gönderme önergesi

135
15 Temmuz Köprüsü'nde serbest geçiş başladı

15 Temmuz Köprüsü'nde serbest geçiş başladı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM