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Asırlardır savaş olmayan İsveç'te savaşa hazırlık çağrısı

200 yıldır savaş görmeyen kuzey Avrupa ülkesi İsveç'te, 4.8 milyon hanenin tamamına 'Kriz veya savaş gelirse' başlıklı 20 sayfalık broşür dağıtılacak.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 12:27..
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Yaklaşık 200 yıldır savaş görmeyen Kuzey Avrupa ülkesi İsveç'te savaşa hazırlık durumu oluşturuldu.

İsveç hükümeti, ülkede bulunun 4.8 milyon ailenin tamamına olası bir savaş durumunda yapılması gerekenlerin anlatıldığı savaş bildirilerini dağıtmaya hazırlanıyor.

Asırlardır savaş olmayan İsveç'te savaşa hazırlık çağrısı

SAVAŞ HALİNDE YAPILACAKLAR BİLDİRİSİ

'Kriz ya da savaş gelirse' başlığı taşıyan bildiride, sahte haberleri tanımaktan olağanüstü hava koşullarında yapılması gerekenlere kadar birçok bilgi bulunuyor. Askeri çatışmalar ve terör saldırılarında İsveçlilerin yapması gerekenler de listeler halinde yazıldı.

20 sayfalık broşürün üstünde, savaş alanındaki askerlerin, doğal afetten kaçan insanların ve bilgisayar başındaki siber güvenlik ekiplerinin illüstrasyonları bulunuyor.

Asırlardır savaş olmayan İsveç'te savaşa hazırlık çağrısı

SAVAŞA HAZIRLIK ÇAĞRISI

İsveç, 2. Dünya Savaşı'nda dahi tarafsızlığını korumuştu ve 200 yıldır savaş görmüyor ancak broşür İsveç halkına konuya karşı ilgisiz olmama çağrısı yapıyor. Broşürde, kırmızı bir zemin üzerine yazılan, "Eğer İsveç başka bir ülkenin saldırısına uğrarsa, asla vazgeçmeyeceğiz. Direnişi durdurmaya yönelik tüm bilgiler yanlıştır" ifadeleri yer alıyor.

İsveçlilere dağıtılan savaş broşürü, İsveç'in NATO'ya katılıp katılmaması konusunda yürütülen güvenlik tartışmalarının yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. İsveç hava sahası ve kara sularına yönelik Rus ihlallerinin artması, İsveç'teki güvenlik tartışmalarını da ateşlemiş gibi gözüküyor.

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