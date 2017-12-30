taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7920
EURO
4,5519
ALTIN
158,86
PETR
66,6000

Asırlık tezgahta 60 yıllık ömür

Denizli'nin Çal ilçesinde, hiç okula gitmeyen 71 yaşındaki Fatma Karan, teknolojiye meydan okuyarak asırlık dokuma tezgahında ilerleyen yaşına rağmen, ailesine katkı yapmak için çalışıyor.

DHA | 30.12.2017 - 09:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

71 yaşındaki Karan'ın, 'Paşa Kapısı' adını verdiği modellerle 100 yıllık tezgahında dokuduğu halı ve kilimler, cep telefonu kılıfları, hediyelik minyatür el emeği göz nuru torbaların ünü ABD ve Almanya'ya kadar uzandı.

Asırlık tezgahta 60 yıllık ömür

TEKNOLOJİYE MEYDAN OKUYOR

Çal İlçesi Akkent Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Mustafa Karan ile 47 yıllık evli olan üç çocuk annesi Fatma Karan, hiç okula gitmedi. Bu nedenle okuma yazma da bilmeyen Fatma Karan, dokuma tezgahıyla çocukluk yaşında tanıştı. Çocukluğundan beri yaklaşık 100 yıllık olan dokuma tezgahında, Paşa Kapısı adını verdiği modelle torbalar, çantalar, halılar ve kilimler dokuyan Karan, teknolojiye de meydan okuyor.

Asırlık tezgahta 60 yıllık ömür

ÜNÜ ABD VE ALMANYA'YA ULAŞTI

Karan, kendi ve çocuklarının evindeki halı ve kimleri de kendi tezgahında dokumuş. Karan, aile ekonomisine katkı sağlamak için de özellikle minyatür hediyelik torbalar, cep telefonu kılıfları dokuyor. Torbaları, satarak geçimini sağlamaya çalışan Karan'ın ünü ABD ve Almanya'ya kadar ulaştı.

Asırlık tezgahta 60 yıllık ömür

DOKUMA YAPIYOR

Evinin küçük bir odasını atölye olarak kullanan Karan, ilerleyen yaşına rağmen asırlık tezgahında bıkmadan usanmadan her gün dokuma yapıyor.

Eşi işçi emeklisi olan Karan'ın dokuma tezgahında yaptığı ürünlerden en çok ise minyatür hediyelik torbalar ile cep telefonu kılıfları büyük ilgi görüyor. Karan'ın el emeği göz nuru yaptığı ürünleri duyanlar, özellikle evine gelip satın alırken, Almanya ve ABD'den de talep geliyor.

Asırlık tezgahta 60 yıllık ömür

"60 YILDIR DOKUYORUM"

Yurt dışındaki Türk işçiler  Denizli'deki yakınları aracığıyla ürünlerden alıp kendilerine göndermesini istiyor. Okuma- yazma bilmediğini belirten Fatma Karan, "Ailem hiç okula göndermedi. 3 ay kurs aldım ancak erken kapanınca burada da okuma-yazma öğrenemedim. Köy yerinde başka gelir olmağından dokuma yaparak geçimimizi sağlamaya çalışıyorum, ek gelir oluyor. 60 yıldır dokuyorum, boş durmayı sevmediğim için sürekli dokuma yapıyorum. Karan'ın yaptığı el işi göz nuru torbalar özellikle Çal Belediyesi tarafından satın alınıyor. Çal Belediyesi, yurt dışı ve yurt içindeki turizm fuarlarında ilçenin tanıtımı için yöresel ürünler olarak sergilerken, gelen misafirlere de hediye olarak veriliyor."

İlginizi Çekebilir
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, orta refüje çarparak aydınlatma direğine çarptı.
Niğde'de 5 ton petrol çaldılar
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde BOTAŞ'a ait boru hattından 5 ton ham petrol çalan 5 zanlı tutuklandı.
Sağanak yağış Muğla'da seraları olumsuz etkiledi
Muğla akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, çok sayıda sera ve tarım arazisini sular altında aldı.
Adana'da hırsızlar suçüstü yakalandı
Adana'da giyim mağazası soyan üç hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret

Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret

82
Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı

Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı

51
İlber Ortaylı: Trump'ın yaptığı cahilliktir

İlber Ortaylı: Trump'ın yaptığı cahilliktir

52
Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı

Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı

35
İran'da protestolar ve iç karışıklık hesapları

İran'da protestolar ve iç karışıklık hesapları

70
Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı

Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı

26
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM