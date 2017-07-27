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Aşiyan-Bebek'e uzanan kazıklı yol projesi hızla sürüyor

Sahil bandını genişletmek için yapılan kazıklı yol projesinin bir kısmı tamamlandı.

27.07.2017 - 11:25
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İstanbul, Bebek- Aşiyan Kazıklı sahil yolu projesi tüm hızıyla sürüyor. Projede 143 araçlık otoparkın yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yolları ile amatör balıkçılar için balık tutma iskeleleri bulunuyor. Daha önce 2007 yılında da kazıklar üzerinde genişletilen sahil bandında yapılan ikinci genişletme çalışmalarıyla Bebek sahiline ek kazıklı yol gelmiş olacak.

PROJENİN BİR KISMI TAMAMLANDI

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılan Aşiyan önü Balık tutma iskeleleri ve yürüyüş yolu düzenleme projesi kapsamında denize kazıklar çakılmaya devam ediliyor. Projenin Rumeli Hisarı önündeki bölümü tamamlanırken, üzerinde kazık çakan vincin bulunduğu duba Bebek Koyu'nun içlerine doğru ilerliyor.

Aşiyan-Bebek'e uzanan kazıklı yol projesi hızla sürüyor

KAZIKLARIN ÜZERİNE BİSİKLET VE KOŞU PARKURU YAPILACAK

Proje kapsamında 143 araçlık bir otopark yer alıyor. Bunun yanında kazıkların üzerine yapılacak platformlarda bisiklet ve koşu-yürüyüş parkurları yer alacak.

Aynı bölgede 2007 yılında da bir çalışma yapılarak sahil yolu denize genişletilmişti. Yeni genişletme çalışmaları Bebek semtini denizden biraz daha uzaklaştıracağı ve tarihi dokuyu bozacağı gerekçesiyle semt sakinlerinin tepkisine neden olmuştu.

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