Aşiyan Parkı'na istasyon inşa edilecek

Maçka Parkı’ndan sonra şimdi de Bebek Aşiyan Parkı’nın 8 bin 200 metrekaresi istasyon olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yapmayı planladığı Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı proje dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sundu.

AĞAÇLAR TAŞINACAK

Dosyaya göre Hisarüstü- Aşiyan Füniküler Hattı’na giriş istasyonu, Hisarüstü İstasyonu ile Boğaziçi Üniversitesi ana giriş kapısı yanında inşa edilirken çıkışı ise İstanbul Boğazı sahilinde bulunan Aşiyan Parkı’na yapılacak. İstasyon alanında bulunan 26 ağaç da taşınacak.

Finiküler projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci önceki gün başlatıldı. İBB tarafından Hisarüstü- Aşiyan Füniküler Hattı’na ilişkin hazırlanan imar planları geçtiğimiz ay kabul edilmişti.

Parka yapılacak istasyon alanında bulunan 26 ağaç taşınarak belediyenin belirleyeceği başka noktalara dikilecek. Park genelinde ise 75 ağaç bulunuyor. 2019 yılında hizmete girmesi planlanan 800 metrelik hat, saatte çift yönde 6 bin yolcu taşıması planlanıyor. Proje bedeli 85 milyon.