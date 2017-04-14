Aşk Çeşmesi'nde çıplak yüzen İtalyan gözaltında

Çeşmenin etrafında güvenlik tedbiri alan polislerin, yakındaki bir hırsızlık olayına müdahale etmesini fırsat bilen 30 yaşlarındaki bir İtalyan, onlarca turistin önünde giysilerini çıkartarak çeşmenin havuzunu baştan sona yüzdü.

GÖZALTINA ALINDI

Meraklı turistlerce görüntülenen adam, havuzdan çıkar çıkmaz gözaltına alındı.Bir örtüyle vücudu sarılarak, örtülen kişinin, polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

​İlk önce bir yabancı olduğunu beyan eden kişinin, yapılan araştırmalar sonucu İtalyan olduğu ve sahte kimlikle dolaştığı tespit edildi. İtalya'da tarihi eserlerin üzerine çıkmak ya da havuzlarında yüzmek yasak ve bunun yapılması halinde para cezası öngörülüyor.

​Söz konusu kişi hakkında da hem bu nedenle hem de polise yalan beyanda bulunmuş olması ve sahte kimlik taşımasından dolayı işlem yapılacağı bildirildi. İtalyan basını bu kişinin, havuza girmeden önce sürtüşme yaşadığı bir trafik polisini de dizinden hafif yaraladığını yazdı.