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Aşk-ı Memnu Duymayan Kalmasın'ı geçti

Seren Serengil'in dalga geçtiği eski dizi Aşk-ı Memnu'nun tekrar bölümleri reytinglerdeki sıralamayı değiştirdi.

12.05.2017 - 14:32
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Seren Serengill

Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın programını Cengiz Semercioğlu ile sunan Seren Serengil'e reytinglerden kötü haber.

AŞK-I MEMNU SEREN'İN REYTİNGLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Sürekli karşısında yayınlanan programları ve dizileri küçümseyen "Herkes bizi izliyor, biz bir numarayız" diyen Serengil'in reytiglerine nazar değdi. Serengil'in Duymayan Kalmasın programı, yıllar önce yayınlanan Aşk'ı Memnu dizisinin tekrar bölümlerinin gerisinde kaldı.

"YAKINDA ÇALIKUŞU KOYARLAR"

Serengil, Kanal D'de karşısına Aşk-ı Memnu dizisinin koyulmasına çok gülmüş ve 'Karşımızda rakip kalmadı yakında Çalıkuşu falan koyarlar' demişti.

Aşk-ı Memnu Duymayan Kalmasın'ı geçti

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