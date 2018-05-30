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Aşk İdo Tatlıses'i eritti

"Zayıflamak için ölüm orucuna girdim" diyen İdo'nun fotoğrafı, hayranları arasında olay oldu

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 10:18..
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Yasemin Şefkatli, sevgilisi İdo ile Instagram'da bir fotoğraf paylaştı. İdo'nun son halini gören takipçileri gözlerine inanamadı. Hızlı bir şekilde kilo veren İdo'nun bacaklarının inceliği dikkatlerden kaçmadı.

'ZAYIFLAMAK İÇİN ÖLÜM ORUCUNA GİRDİM'

İdo, geçen aylarda 15 kiloyu nasıl verdiğini şu sözlerle anlatı:

"İlk iki haftada sekiz kilonun üstünde verdim. Gerçekten çok yiyorum. İyice abartmıştım, öğünde dört beş tane hamburger yemeye başladım.Yaza giriyoruz nasıl sağlıklı kilo verebilirim? Ayda 2 kilo benim işime gelmiyor. Zayıflamak için ölüm orucuna girdim. Aşırı bir diyet yaptım. Zararı olmadı diyemem, muhtemelen olmuştur. Şimdi normal sürecime geri döndüm. Bir İrem Derici olamadım yani."

Aşk İdo Tatlıses'i eritti

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