Aşk ritüeli: Köprüye asılan kilitler

Aybüke SENGİR / [email protected]

Eylem oldukça basit; bir asma kilit alıyorsunuz, üzerine isimlerinizi yazıyor, gününü tarihini de ekliyorsunuz ve asma kilidi aşkınızın ölümsüzlüğünün bir simgesi olarak köprüye takıp anahtarı da nehirde olabildiğince uzağa atıyorsunuz. Bugün köprüleri çökertecek kadar rağbet gören aşk kilidi asma geleneği bir şehir efsanesine dayanıyor. İnanışa göre iki aşık isimlerini asma kilide yazıp Milvio Köprüsü’nün sokak lambasına asıyor ve anahtarını da Tiber Nehri’ne atıyorlar. Böylece aşklarının sonsuza kadar süreceğine, hep bir arada kalacaklarına inanıyorlar. Daha doğrusu rivayete göre onlar öyle sanmışlar ama maalesef öyle olmadı. Aşıklar için üzücü haber, astıkları kilit 2012’de Roma yetkilileri tarafından çıkartıldı…

PARİS'İN AŞK KÖPRÜSÜ KİLİTLER YÜZÜNDEN ÇÖKTÜ

Bu arada birkaç yıl önce Paris’teki Love Lock köprüsünün üzerine asılan binlerce kilidin köprünün çökmesine neden olduğu için kilitler çıkarıldı. Şimdi müzede sergileniyorlar.

ROMA’DA AŞKINIZI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİN: PONTE MİLVİO

Ponte Milvio Köprüsü tarihte Konstantin’in Maxentius’u yenerek Roma imparatoru olduğu nokta olarak bilinse de, aşıklar için çok ayrı bir önemi var; o da aşk kilitleri.

Aşk kilitlerinin Avrupa’da bir furya gibi yayılması ise Federico Moccia’nın “Ho voglia di te / Seni İstiyorum” isimli kitabından sonra, 2006 yılından itibaren yayılmaya başladı. Kitabın karakterleri sonsuz aşklarının simgesi olarak Milvio Köprüsü’ne asma kilit asan genç bir çift. Kitabın çok popüler olmasından sonra herkes bu çifti taklit etmeye başlıyor. Bu hareket bir aşk ritüeline dönüşerek Avrupa’da ve dünyada çeşitli köprülere kilit asıp, anahtarını nehre atmak suretiyle yayılmaya başlıyor.

TİBER NEHRİ'NDE AŞKINIZI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİN

Eğer siz de aşkınızı ebedi şehir Roma’da ölümsüzleştirmek istiyorsanız; Roma’ya giderken asma kilidinizi alıp üzerine isimlerinizi yazdırmayı, sonra Milvio köprüsüne asıp, aşkınız üzerine yemin ederken anahtarını da Tiber nehrine atmayı ihmal etmeyin.

Not: Köprüdeki tüm kilitler 2012 yılında yetkililer tarafından, köprüye hasar veriyor diye söküldü. Ama İtalyanlar uslu durmamış ve tekrar kilitleri asmaya başlamışlar.

AŞKIN AĞIRLIĞI FAZLA GELDİ: ZÜRİH LİMMAT

Burası bir anahtarcı dükkanı değil. Zürih'te Limmat Nehri üzerinde bir köprü. İsviçreliler de bu geleneğe ayak uydurmuş ama devlet bu tip şeyleri sevmediği için kilitleri çoğu zaman buradan temizlemeye çalşıyor. Çünkü kilitler çoğaldıkça tıpkı çaput bağlanmış ağaçlar gibi her yeri kaplıyorlar ve paslandıklarında çirkin bir görüntü oluşturuyorlar, İsviçre bunu sevmez. Bu köprüde bazen yenilerini asmak için yer bile bulamıyorsunuz, bu yüzden ağırlıktan çökme tehlikesi bile geçirdi. Zürih'e kadar gitmişken bu eşsiz manzarada bir kilit asmadan dönmeyin.

HOHENZOLLERN'UN AŞK KİLİTLERİ

Almanya’nın Köln şehrinde Ren Nehri üzerinde bulunan köprü, oldukça merkezi bir konumda ve bir ucunda Hauptbahnhof bulunuyor. Sadece trenlere ve yayalara açık olduğu için üzerinden çok güzel fotoğraflar yakalanabilir.

REN NEHRİ KİLİTLERLE DOLU

Köprü tarihi olduğu kadar genç aşıklar için de daha büyük önem taşıyan bir köprü. Köprünün tarihinden ziyade üzerindeki kilitler ilgi görüyor. Özel günlerinde buraya gelen çiftler, üzerinde isimlerinin baş harflari veya isimleri, tarih bir de sevgi sözcüğü yazılı olan kilidi buraya takıyorlar ve anahtarını Ren nehrine atıyorlar. Köprü, bir ucundan diğer ucuna kadar kilitlerle dolu.

HELSİNKİ’NİN AŞK KÖPRÜSÜ

Bir diğer rotamız Helsinki aşk köprüsü. İnsanlar üzerinde sevgi, aşk veya kalp resimleri olan kilitleri, köprünün tellerine takıp, anahtarını da denize atıyorlar. Böylece aşklarının sonsuza kadar sürmesini diliyorlar. Bizdeki çaput bağlamanın daha naif, yaratıcı bir versiyonu. Yetkililer bu kilitleri kaldırına kadar devam edecek gibi...

AŞIKLARIN HAFTA SONU MEKANI: İNGİLTERE BİRMİNGHAM

İngiltere’nin Birminham şehri bir milyonu aşkın nüfusuyla ve gezip görülecek yerlerin çeşitliliğiyle tam bir rüya kenti. Birmingham'daki genç aşıklar, kilitlerin üzerlerine isimleri yazarak, posta kutusunun arkasındaki kanala geçen Salvage Dönüş Köprüsü'nün parapetine bağlıyor. Birmingham Belediye Meclisi’nin şuan köprüde dikkatlerini çeken bir şeyin olmadığı söylüyor, köprü hala sağlamken gidip görün derim.