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Asker arkadaşları 72 yıl sonra buluştu

Çanakkale'de 72 yıl önce askerlik yaparken aynı koğuşta kalan 91 yaşındaki Ali Sert ve Tahir Tanış, Karaman'da aynı hastane odasında tedavi görüyor.

AA | 12.04.2018 - 08:23..
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır beldesinde 3 yıl askerlik yapan Ali Sert, kanser tedavisi gördüğü Karaman Devlet Hastanesinin Palyatif Bakım Ünitesindeki odasında birlikte askerlik yaptığı koğuş arkadaşı Tahir Tanış'ı görünce çok şaşırdı.

Yıllar sonra arkadaşıyla buluşmanın mutluluğunu yaşayan Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tahir Tanış ile askerliğimizi Çanakkale Gelibolu'da yaptık. Biz hiçbir zaman sevgimizi ve güler yüzümüzü birbirimizden eksik etmedik." dedi.

"TESADÜFEN KARŞILAŞTILAR"

Ali Sert'in oğlu Bilal Sert de (63) babasının arkadaşıyla karşılaştığında çok duygulandığını belirterek, "Bir araya geldikleri için biz de çok mutluyuz. Babam bir süredir tedavi görüyor. Tesadüfen karşılaştılar. Tahir amca buraya geldiğinde birbirlerini görünce sarıldılar, askerlik anılarını anlattılar." diye konuştu.

Asker arkadaşları 72 yıl sonra buluştu

İKİSİ DE ÇOK MUTLU

Tahir Tanış da "Bizim arkadaşlığımız 72 yıl öncesine dayanıyor. Askerliğimizi aynı yerde yaptık, aynı koğuşta kaldık. Askerlikten sonra bir süre görüştük, sonra birbirimizi kaybettik. Şimdi hastanede aynı odada kalıyoruz. Uzun yıllar sonra arkadaşımın hayatta olduğuna çok sevindim." dedi.

Tanış'ın oğlu Zekeriya Tanış da (66) tesadüfen bir araya gelen iki arkadaşın tekrar görüştükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Hastanenin palyatif bakım ünitesi doktoru Ali Küçükgençay, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Bu tablo bizi de duygulandırdı. 3 yıl asker arkadaşlığı yapmış iki kişinin aynı odada tekrar yan yana yatması bizi çok etkiledi. Asker arkadaşların genel sağlık durumları şu an için gayet iyi." dedi.

Asker arkadaşları 72 yıl sonra buluştu

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