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Asker babası: Üç evladım da vatana kurban olsun

Afrin'e giden askeri konvoyu durdurarak oğlu Ulaştırma Er Esad Ahmet Kara'ya sarılıp helallik alan baba Hüseyin Kara, asker olan 3 oğluyla da gurur duyuyor.

AA | 25.01.2018 - 08:48..
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Hüseyin Kara'nın oğluna sarılma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla durumdan haberdar olan TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, beraberindeki heyetle Osmaniye'de yaşayan Kara ailesini ziyaret etti.

Kara ailesine örnek davranışlarından ötürü teşekkür eden Durmuşoğlu, ecdattan alınan kahramanlık duygularının bugün torunlarının yaşamaya ve yaşatmaya devam ettiğini söyledi.

"ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİNİZ"

Bu toprakların şehit kanıyla sulandığını ve üzerinde yaşayanların vatan millet aşkıyla yanıp tutuştuğunu dile getiren Durmuşoğlu, "Sizi kutluyorum. Örnek bir davranış sergilediniz. Osmaniyemiz, vatanı, milleti ve bayrağı için her yerde şehadet mertebesine ermek için yarışır durumda. Bugüne kadar terörle mücadelede 254 şehidimiz var. Dolayısıyla ilimiz terörle mücadele noktasında ciddi bir mücadele veriyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle terör örgütlerine karşı ciddi anlamda bir harekat başladığını hatırlatan Durmuşoğlu, "Tüm halkımızın yüreği orada. Ciddi anlamda bir mücadele veriliyor. Bu seferden inşallah ordumuzun muzaffer olarak dönmesini Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Asker babası: Üç evladım da vatana kurban olsun

"ÜÇ EVLADIM DA VATANA KURBAN OLSUN"

Baba Hüseyin Kara da, 7 çocuğundan üçünün asker olduğunu belirterek, oğullarını kına yakarak vatani görevlerini yapmaya gönderdiğini söyledi.

Oğullarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Kara, şöyle devam etti:

"Oğullarımın eline kına yaktık ki vatana çekinmeden kurban olsunlar diye. Onları bu duygularla uğurladık. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından amca oğlum 'Senin rahmetli babanı, rahmetli deden Kore'ye uğurlamıştı. Sen de oğlunu Afrin'e uğurluyorsun. Ne mutlu sana' diye yorum yazdı."

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan baba Kara, oğluna, çocukları asker olan tüm anne babaların duygularına ortak olarak sarıldıklarını dile getirdi.

Kara, "Allah ordumuzu muzaffer edecektir inşallah. Bana üç oğlumu da nasıl askere gönderdiğimi soruyorlar. Arka arkaya doğdular, büyüdüler ve askere gittiler. Üç oğlum var üçü de asker. Üç evladım da vatana kurban olsun." ifadelerini kullandı.

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