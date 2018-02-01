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Asker eğlencesinde açılan ateş can aldı

Kahramanmaraş'taki bir asker eğlencesinde davulculuk yapan 28 yaşındaki Adil Tüz, ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 01.02.2018 - 04:09..
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Kahramanmaraş'taki bir asker eğlencesinde silahlar ateşlenmeye başladı. Davulcu Adil Tüz'ün yere yığıldığını görenler bir anlık panikledi. Eğlencede açılan ateş ile göğsünden yaralanan 28 yaşındaki davulcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asker eğlencesinde açılan ateş can aldı

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereli Mahallesi’nde bir asker eğlence programında kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından havaya rast gele ateş edildi. Açılan ateş sonrası eğlence programına yer alan davulcu 28 yaşındaki Adil Tüz’ün göğsüne kurşun isabet etti.

Aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralanan Adil Tüz, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Adil Tüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asker eğlencesinde açılan ateş can aldı

Adil Tüz’ün ölüm haberini alan yakınları hastane morgu önünde sinir krizleri geçirdi. Asker eğlencesinde davulcunun ölümüne neden olan tabanca ve ateş edenin kimliğinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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