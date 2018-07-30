Asker eğlencesinde sağlık memuru vuruldu

Kanada'nın, Batı Şeria ve Gazze'deki savunmasız sivillerin acil insani ihtiyaçları için 50 milyon dolarlık yardımda bulunduğu açıklandı.

Kocaeli'de yaşayan Cemil B., yeğeniyle tartıştıktan sonra pompalı tüfeğine sarıldı. Eniştesini ve yeğenini öldüren Cemil B., polise teslim oldu.

Kuşadası'na tatile gelen yerli bir turist, aynı otelde kaldığı ve tartıştığı Sırp turistlerin otobüsüne molotoflu saldırıda bulundu.

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Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı

252 milyar dolar dış borcu bulunan Malezya için kendi halkı kampanya başlattı. Ümit Fonu'na bağış yapan halk, 41 milyon dolar topladı.