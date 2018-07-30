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Asker eğlencesinde sağlık memuru vuruldu

Samsun'da görev yapan sağlık memuru M.K., asker uğurlama eğlencesinden tabancayla açılan ateş sonucu sağ ayağından vuruldu.

İHA | 30.07.2018 - 03:02..
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Samsun'un Ladik ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde onlarca insan toplandı. Magandaların eğlence yerinde silahlarını ateşlemesi sonucu bir kişi vurularak hastanelik oldu.

Asker eğlencesinde sağlık memuru vuruldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Asker uğurlama eğlencesi sırasında bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu bu sırada eğlence yerinde Ladik Devlet Hastanesinde görevli sağlık memuru M.K. kazara sağ bacağından vuruldu.

Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan M.K,, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

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