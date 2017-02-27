Asker hastanesi halkın hastanesi oldu

2016 yılının ilk 7 ayında aylık ortalama 6 bin hastaya poliklinik hizmeti veren hastanenin halka açılmasının ardından bu rakam aylık 20 bini geçti.

Yatak doluluk oranı yüzde 7 civarındayken, bu rakam da yüzde 75’in üzerine çıktı.

HEKİM EKSİKLİĞİ GİDERİLDİ

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Cahit Polat, 26 Ağustos 2016 itibariyle Asker Hastanesinin, hastanelerine devredilerek hizmet vermeye başladığını belirterek, “Devraldığımızda 100 yatak ruhsatlı 100 personelle hizmet vermekteydi. Bu personelin yaklaşık 12’si uzman hekimden oluşuyordu. Dolayısıyla birçok branşta uzman hekim eksiği mevcuttu ve bu eksiklikte hastanemiz tarafından giderildi. Fizik tedavi ve rehabilitasyon servisini, tedavi, hemodiyaliz ünitesini ve sağlık kurulunu buraya taşıdık. Poliklinik sayısı 9’du biz bunu 18’e çıkarttık. Hekim sayısı 12’ydi şu anda 26’ya yükselttik. Rızaiye binamızda tüm branşlarda poliklinik hizmeti veriyoruz.” dedi.

“RANDEVU SÜRELERİ 70 GÜNDEN 1 GÜNE İNDİ”

Hastaneyi devraldıkları dönemde yılın ilk 7 ayı 6 bin hastaya poliklinik hizmeti verildiğini hatırlatan Doç. Dr. Cahit Polat, “Şu anda bu rakam aylık 20 binlerin üstüne çıktı. Yine yatak doluluk oranı ise yüzde 7’den, yüzde 75’lerin üzerine çıkmış durumdadır. Asker Hastanesinin bize devredilmesiyle diğer hastanelerimizde boşalan alanlarda yeni poliklinikler açtık. Servis bazında büyük rahatlama oldu, nitelikli yatak sayısını 142’den 249’a çıkarttık. Sivil ve askeri heyette büyük bir rahatlama oldu. Daha önceleri 70 güne varan randevu sürelerinde, aynı gün sağlık kurulu yapmaktayız ve randevu durumunu tamamen kaldırdık. Halkımıza daha kaliteli, konforlu bir sağlık hizmeti verme imkanına kavuşmuş olduk.” diye konuştu.

“HASTANEYE GELENLER MEMNUN”

Hastanede tedavi gören ve 6 yıldır diyaliz girdiğini dile getiren Hüseyin Demirtaş, “Daha önce Devlet Hastanesinde diyalize giriyordum. Asker Hastanesinin devredilmesi güzel oldu. Eskiden buraya girmek o kadar kolay değildi. Önce merak ediyorduk biz nasıl buraya gidebiliriz diye. Şimdi normal vatandaş gelip muayene olabiliyor. Burada her imkandan da yararlanabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Asker Hastanesinin vatandaşa açılmasının çok yararlı olduğunu vurgulayan Selami Danış ise, “Burası Asker Hastanesiyken bu kadar yoğun değildi. Belirli sayıda askerlerin gelip gittiği bir yerdi, boş kalıyordu. Bu kadar güzel bir yatırım atıl olarak kalıyordu. Bu şekilde hem vatandaş faydalanıyor, hem daha verimli kullanılmış oluyor. Bizler bu uygulamadan memnunuz.” dedi.

Fadime Karataş da; hastanenin sivile geçmesinden memnun olduğunu dile getirerek, “Diğer hastanelerdeki yoğunluk düştü. Ben buraya rapor almak için geldim 10 dakika sürmedi.” diye konuştu.