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Asker kılığına girenlerin gerçek yüzleri ortaya çıktı

Darbe girişimi başarısız olunca bu vatanın ekmeğini yiyen sütü bozuklar da deşifre oldu.

15.07.2017 - 10:41
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Asker kılığına girenlerin gerçek yüzleri ortaya çıktı

Akın Öztürk ve ekibinin sorgu görüntüsü

15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi olan olan Akın Öztürk savunmasında "Bu hain darbe girişimiyle ilgim yok." diye kendini savundu.

Asker kılığına girenlerin gerçek yüzleri ortaya çıktı

"50 ÇAPULCUYU TEMİZLEYEMEDİK"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede tanıklardan biri olan M.A.'nın ifadesinde 15 Temmuz günü Akın Öztürk'ün karacı bir tümgenerale; "düştüğümüz duruma bak, 50 tane çapulcuyu temizleyemedik." şeklinde konuştuğunu beyan etti.

Sadece bir numaralı Akın Öztürk değil, asker kılığına giren çok sayıda FETÖ'cü teröristin yalanları tarihe geçti.

Asker kılığına girenlerin gerçek yüzleri ortaya çıktı

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