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Asker konvoyu dönüşü kaza: 2 ölü 2 yaralı

Ankara'da asker eğlencesine katılan bir otomobil dönüş yolunda kaza yaptı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

AA | 21.04.2018 - 05:44..
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Başkent Ankara'da asker eğlencesinde konvoya katılan bir otomobil dönüşte bariyerlere çarptı. Keçiören'de meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını açıklandı.

Asker konvoyu dönüşü kaza: 2 ölü 2 yaralı

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Keçiören ilçesi Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 ZT 387 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Kazada, araçta bulunan 4 kişiden, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer 3 kişi ise ağır yaralandı.

Asker konvoyu dönüşü kaza: 2 ölü 2 yaralı

1 KİŞİ KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayda ölen ve yaralanan kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Öte yandan kazanın, otomobildeki kişilerin bir asker eğlencesine katıldıktan sonra dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

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