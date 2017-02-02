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Asker konvoyunda maganda drifti

İstanbul'da yapılan asker konvoyuna katılan bir otomobil sürücüsü, yaptığı driftle trafiği birbirine kattı.

02.02.2017 - 09:38
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Esenyurt'ta asker konvoyundaki bir otomobilin sürücüsü, drift yaparak ilerleyişini sürdürdü. Konvoydaki bir başka otomobilin camından sarkan bir kişinin drift yapan aracı tehlikeye aldırmayarak cep telefonu kamerasıyla görüntülediği görüldü.

TAKSİ ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Trafik ışıklarında kırmızı ışığın yanmasıyla otomobil yine drift yaparak karşı şeride dönüş yaptı. Dönüş sırasında arkadan gelen bir taksi, drift yapan otomobile son anda çarpmaktan kurtuldu. Bir sonraki trafik ışıklarında aynı otomobil, ani dönüşler yaparak trafiği yine tehliyeke soktu.

Asker konvoyunda maganda drifti VİDEO

Asker konvoyunda maganda drifti

Asker konvoyunda maganda drifti

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