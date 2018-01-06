İzmir'de askere giden bir genç için, arkadaşları tarafından yapılan konvoyda, gençler kavşakta yolu kesip arabalar ile spin atmaya başladı. Araçlarla tehlikeli bir şekilde spin atan gençleri bir vatandaş evinin balkonundan cep telefonu ile çekti.

Gençlerin yaptığı uygunsuz davranışa tepki gösteren görüntüyü çeken vatandaş, "Buranın polisi yok zaten" diyerek tepki gösterdi.

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ

Görüntülerde 3 araç kavşakta spin atarken, akşam trafiğinde evlerine araçları ile gitmeye çalışan vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Çekilen görüntülerde araçların tehlikeli hareketlerine ve ses gürültüsüne rağmen bir polisin olaya müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

Asker konvoyunda tehlikeli spin şov VİDEO



