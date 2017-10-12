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Asker oğlundan babasına güldüren mesaj

Askere giden genç, borcunu ödemesi için babasının aracına 'Ben vatan borcumu ödemeye gidiyorum, sen de benim borçları öde' yazdırdı.

12.10.2017 - 09:23
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Muğla Milas'taki düğünlerde müzisyenlik yapan evli ve 2 çocuk babası 48 yaşındaki Servet Karacan, bir süre önce kendisi gibi müzisyen olan oğlu Karacan'ı askere gönderdi.

Babasına şaka yapmak istediği belirtilen Karacan, hafif ticari aracına onun haberi yokken 'Ben vatan borcumu ödemeye gidiyorum sen de benim borçları öde' diye yazdırdı.

Asker oğlundan babasına güldüren mesaj

"ŞAKA GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA DEĞİL"

Baba Karacan, yazıda şakayla karışık bir mesaj bulunduğunu belirterek, "Yazı, görenleri güldürüyor. Şaka amaçlı yapılmış; ama aslında şaka değil. Yaklaşık 2 bin 500 lira borç yapmış. O, Trabzon'da askerlik yapıyor. Biz de çalışarak, onun borçlarını ödüyoruz. Bir kısmını bitirdim. Onun canı sağ olsun." dedi.
Asker oğlundan babasına güldüren mesaj


Asker oğlundan babasına güldüren mesaj

Asker oğlundan babasına güldüren mesaj

Asker oğlundan babasına güldüren mesaj

Asker oğlundan babasına güldüren mesaj

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