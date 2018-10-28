taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Asker uğurlaması yapan grupla polis arasında arbede

Trafik polisi asker uğurlaması yapanları yolu kapatmama konusunda uyardı ama uğurlama yapanlar polise saldırdı.

İHA | 28.10.2018 - 10:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Arnavutköy’de meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlamak için mahalle aralarında tur atan ve trafiği tehlikeye düşüren gençler, polis tarafından durdurularak uyarıldı.

Asker uğurlaması yapan grupla polis arasında arbede VİDEO

POLİS BAZILARINI GÖZALTINA ALDI

Ancak uyarıları dikkate almayan gençler polisle tartıştı. Olayda polis ekipleri ile asker uğurlaması yapan gençler arasında arbede yaşanırken, olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, biber gazı ile müdahale ettiği gençlerden bazılarını gözaltına aldı. Yaşananlar bir cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Asker uğurlaması yapan grupla polis arasında arbede

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4’lü Suriye Zirvesi sonrası liderler yemekte buluştu

4’lü Suriye Zirvesi sonrası liderler yemekte buluştu

113
Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler

Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler

312
Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

30
Trump: Sinagog saldırganı idam edilmeli

Trump: Sinagog saldırganı idam edilmeli

60
13 başlıkta 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

13 başlıkta 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

103
Hacı Sabancı Cadılar Bayramı partisinde

Hacı Sabancı Cadılar Bayramı partisinde

87
Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı kutlaması

Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı kutlaması

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM