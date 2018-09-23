Askerden 3 ay önce gelen Furkan, gölette boğuldu

1 100 milyon liralık vurgun yapan müdürün kardeşi yakalandı Antalya’nın Alanya ilçesinde çalıştığı devlet bankasını ve ‘Ucuz döviz alıyorum’ diyerek döviz büroları ile bazı iş adamlarını yaklaşık 100 milyon TL dolandıran kişinin kardeşi, tutuklandı.

2 İngiltere erken seçime koşuyor Geçtiğimiz hafta Başbakan Theresa May'in AB liderleri ile Salzburg'da yaptığı Brexit görüşmelerinden sonuç alınamaması İngiltere'yi siyasi türbülansa soktu. Bu belirsizlik May'in kaderini de etkiliyor

3 Ljajic ve Benzia derbi için konuştu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni transferleri Ljajic ile Benzia derbi öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

4 Ankara’da 17 araç birbirine girdi Tırın yakıt deposu bariyerlere çarptı. Kayganlaşan yolda 17 araç kaza yaptı.

5 Korsanlar İsviçre gemisinden 12 mürettabatı kaçırdı Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan İsviçre gemisinden 12 mürettabatın kaçırıldığı belirtildi.

6 ABD'nin koalisyonu Suriye'de 2 bin 832 sivili öldürdü Suriye İnsan Hakları Ağı, ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin son 4 yılda 2 bin 832 sivili öldürdüğünü bildirdi.