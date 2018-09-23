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Askerden 3 ay önce gelen Furkan, gölette boğuldu

Diyarbakır'daki Kijan Göleti'ne yüzmek için giren ve boğularak hayatını kaybeden Furkan Demirkol'un cansız bedeninin sudan çıkarılışını yakınları gözyaşlarıyla izledi.

DHA | 23.09.2018 - 16:39..
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Çermik ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde sabah saatlerinde, yakınlarıyla mahalleye gelen Furkan Demirkol (21), yüzmek için Kijan Göleti'ne girdi.

Demirkol, bir süre sonra gözden kaybolurken, yakınları, jandarmaya haber verdi.

Askerden 3 ay önce gelen Furkan, gölette boğuldu

SUDAN ÇIKARILIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gölette arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Balık adamlar, suda Demirkol'un cesedine ulaştı. Gencin cansız bedeni sudan çıkarılırken, kıyıda bekleyen yakınları, gözyaşı döktü.

Askerden 3 ay önce gelen Furkan, gölette boğuldu



Askerden 3 ay önce gelen Furkan, gölette boğuldu



Askerden 3 ay önce gelen Furkan, gölette boğuldu

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