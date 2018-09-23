Askerden 3 ay önce gelen Furkan, gölette boğuldu

Çermik ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde sabah saatlerinde, yakınlarıyla mahalleye gelen Furkan Demirkol (21), yüzmek için Kijan Göleti'ne girdi.
Demirkol, bir süre sonra gözden kaybolurken, yakınları, jandarmaya haber verdi.
SUDAN ÇIKARILIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gölette arama- kurtarma çalışması başlatıldı.
Balık adamlar, suda Demirkol'un cesedine ulaştı. Gencin cansız bedeni sudan çıkarılırken, kıyıda bekleyen yakınları, gözyaşı döktü.