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Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

Tunceli'de güvenlik güçlerine aracını aratmak istemeyen HDP'li vekil, gerginliğe neden oldu.

11.06.2017 - 14:16
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Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

Tunceli'deki PKK'lı teröristlerin cenazelerini kaçırmayan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, yine olay çıkardı.

ARACINI ARATMAK İSTEMEDİ

Aracıyla gittiği kontrol noktasında, güvenlik güçlerinin işlem yaparak aracını aramasını engellemek isteyen HDP'li vekil, askerlerle tartıştı.

ASKERİN YETKİSİ VAR

HDP'li vekilin böyle bir yasanın olmadığını savunması üzerine, askerler yetkilerinin olduğunu söyledi.

Askerden HDP'li vekile ayar VİDEO

"BEN SANA EMİR VERECEK YETKİYE SAHİBİM"

Israrla aracını aratmayan HDP'li vekil "Ben milletvekiliyim. Ben sana emir verecek yetkiye sahibim." dedi.

"SEN BENİM VEKİLİM DEĞİLSİN"

HDP'li Alican Önlü'nün bu sözleri üzerine sinirlenen asker, "Sen benim vekilim değilsin. Görevimizi engelleme. Şu anda görevimizi engelliyorsun." ifadelerini kullandı.

"HERKES KURALLARA UYACAK"

HDP'li vekilin ısrarla güvenlik güçlerine tepki göstermesi üzerinde, askerler "Herkes kurallara uyacak" diye uyarıda bulundu.

Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

HDP'li vekil Alican Önlü terörist cenazesine katıldı haberi

Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

PKK'lıların cesetlerini HDP'li milletvekili aldı haberi

Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

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