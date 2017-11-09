Askerden izinli gelen genç ailesini yangından kurtardı

Hakkari Merkez Medrese Mahallesi'nde saat 00.10 sıralarında Sami Er'e ait 2 katlı evin üst katında yangın çıktı. Er Ailesi'nin fertleri uykudayken, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangını, askerden izne gelen çocukları Mahir Er fark etti.

AİLE FERTLERİNİ KURTARDI

Durumu itfaiye ekiplerine bildirilen Sami Er, daha sonra uykuda olan ailesinin üç ferdini uyandırıp dışarı çıkmalarını sağladı. Alevler evi kısa sürede sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dumandan etkilenen Perihan, Tahsin Er ve İbrahim Akar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.