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Askere gidebilmek için 10 ayda 100 kilo verdi

180 kilo olduğu için askere gidemeyen Arif, 10 ay içinde 100 kilo vererek hem sağlıklı vücuda kavuştu hem de asker oldu.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 10:33..
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Sakarya Akyazı'da yaşayan Arif Düzcan (22) geçtiğimiz yıl askere gitmek istedi. Ancak 180 kilo olunca kışlaya giremedi.

"KİLO VERECEĞİM"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlerin sağlığı için getirdiği sınırların dışında kalan Arif, pes etmedi ve bir karar verdi: "Kilo vereceğim!"

Azim ve hırsla, hem diyet hem de spor yapıp 80 kiloya indi. Tam 10 ayda 100 kilo verdi. Ardından çakı gibi asker olup tezkeresini aldı. Düzcan, "Kendime 'Zayıflayacağım ve askere gideceğim' diye söz verdim. Benden mutlusu yok" diye konuştu.

Askere gidebilmek için 10 ayda 100 kilo verdi

Askere gidebilmek için 10 ayda 100 kilo verdi

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