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Askere gidecekken trenin altında kalıp can verdi

Manisa Saruhanlı'da askere gitmek için hazırlık yapan 20 yaşındaki Alp Sekizler, bisikletle trenin altında kaldı. Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 25.02.2018 - 16:56..
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Dün akşam Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde hemzemin geçitte Balıkesir-İzmir seferi yapan 17 Ekspres treninin altında kalan ve iki bacağı diz kapağından koparak ağır yaralanan 20 yaşındaki hazır asker Alp Sekizler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesine daha sonra ise Manisa Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaldırıldığı Manisa Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesini kaybeden genç, öğlen namazını müteakip Saruhanlı Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Saruhanlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gazeteci Zülfikar Sekizler’in oğlu olan Alp Sekizler’in cenaze namazına CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yanı sıra, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, CHP İlçe Başkanı Zeki Bilgin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tren kazasında hayatını kaybeden gencin tabutu Türk bayrağına sarılırken, birlikte askere gitmeye hazırlandığı arkadaşları da cenaze namazında hazır bulundu. Tertiplerini son yolculuğunda yalnız bırakmayan Saruhanlı merkez ve kırsal mahallelerden gelen hazır asker gençler de cenaze namazında saf tutarak, arkadaşlarını son yolculuğunda omuzlarında taşıdı.

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