'Askere gidiyoruz' diyerek dolandırıyorlar

ÇÜ Romatoloji, Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Turgut Özer, baharla birlikte bitkilerden yayılan toz ve polenlerin alerjiye yol açabileceğini söyledi.

ABD'de etkisini yitiren olumsuz hava koşulları yerini enkaza bıraktı. Fırtına nedeniyle kopan elektrik hatları nedeniyle bazı bölgelere enerji verilemezken çok sayıda okulda eğitime ara verildi.

Türkiye'de kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak hesaplandı.

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Suriyeliler için 170 bin kişilik kamp kurulacak

Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrolü altına aldığı bölge ve İdlib'de dokuz ayrı noktada 170 bin kişilik kamp kurulması için hazırlıklar yapılıyor.