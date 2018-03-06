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'Askere gidiyoruz' diyerek dolandırıyorlar

Dolandırıcıların son haksız kazanç yöntemi, 'Askere gidiyoruz' yalanıyla harçlık istemek oldu.

DHA | 06.03.2018 - 09:57..
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İzmir'de kimliği belirsiz kişiler, boyunlarına astıkları Türk bayrağı motifli tülbentle kapı kapı gezerek, İzmirlilerden para istiyor.

Ellerinde tepsi ile gezen bu kişiler, uğradıklarına önce kolonya ikram edip, güvenlerini kazanmaya çalışıyor.

ASKER HARÇLIĞI İSTİYORLAR

Bir süre sohbet eden dolandırıcılar, maddi durumlarının iyi olmadığını belirtip, 'asker harçlığı' adı altında para topluyor.

'Askere gidiyoruz' diyerek dolandırıyorlar

Dolandırıcılar, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'deki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürdürülürken, milli duyguların yoğunlaştığı bugünlerde, hastane ve cami önleriyle kalabalık caddelerde gezerek, para toplamaya çalışıyor.

'Askere gidiyoruz' diyerek dolandırıyorlar

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