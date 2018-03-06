'Askere gidiyoruz' diyerek dolandırıyorlar

İzmir'de kimliği belirsiz kişiler, boyunlarına astıkları Türk bayrağı motifli tülbentle kapı kapı gezerek, İzmirlilerden para istiyor.
Ellerinde tepsi ile gezen bu kişiler, uğradıklarına önce kolonya ikram edip, güvenlerini kazanmaya çalışıyor.
ASKER HARÇLIĞI İSTİYORLAR
Bir süre sohbet eden dolandırıcılar, maddi durumlarının iyi olmadığını belirtip, 'asker harçlığı' adı altında para topluyor.
Dolandırıcılar, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'deki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürdürülürken, milli duyguların yoğunlaştığı bugünlerde, hastane ve cami önleriyle kalabalık caddelerde gezerek, para toplamaya çalışıyor.