Traktörün altında kalan genç yaşamını yitirdi

Uşak merkeze bağlı Ortaköy’de sabaha karşı meydana gelen kazada, köyde yaşayan ve askere gitme hazırlığında olan Kemal Yavuz isimli genç, gittiği bir eğlence mekanından sabaha karşı eve dönerken, köy camisi önündeki viraja hızlı girince traktör devrildi.

KAZADAN 1 SAAT SONRA FARKEDİLDİ

Güvenlik kameralarına da yansıyan ve saat 04:26’da meydana kazada traktörün altında kalan genci, havanın karanlık olması nedeniyle de kimse fark etmedi.

Sabah namazı için camiye gelen cemaatin fark ettiği olay sonrası hemen güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kazadan yaklaşık bir saat sonra fark edilen olayda Kemal Yavuz’un olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Askere gitmeye hazırlanan genç traktörün altında kaldı ViDEO



İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Yavuz’un önümüzdeki haftalarda askere gitmek için hazırlık yaptığı bildirilirken, 3 yıl önce ismini taşıdığı dedesinin yine eylül ayında motorsiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken Yavuz’un cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna gönderildi.



