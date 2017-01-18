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Askeri alanlarda kentsel dönüşüm değerlendirilecek

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık; "boşaltılan ve yeşil alan olmayan askeri arazileri kentsel dönüşüm için veririz" dedi.

18.01.2017 - 09:21
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Askeri alanlarda kentsel dönüşüm değerlendirilecek

Fikri Işık, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası askeri arazilerin akıbeti hakkında Habertürk'ten Deniz Çiçek'e açıklamalarda bulundu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İHTİYACI GÖZETİLECEK"

Işık, kentsel dönüşüm ihtiyacı için askeri arazilerin değerlendirileceğini ifade ederek, “Şehir içinde kalmış yeşil alanlar mutlaka korunacak. Taşınacak alanların tamamı yeşil alan değil. Buna göre kentsel dönüşüm ihtiyacı da gözetilecek. Diğer kurumlarla bu temel prensipleri konuştuk. Taşınma maliyetleri de önemli. Bu üçünü dengeleyecek bir formülasyon, anlayış içinde hareket edeceğiz” bilgisini verdi.

TEK TEK TESPİT EDİLİYOR

Askeri arazilerin durumuna yönelik çalışmayı Milli Savunma, Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ortak yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, büyük şehirler başta olmak üzere, kentsel dönüşüm yapılan illerdeki askeri arazileri inceliyor. 3 bakanlığın kurduğu komisyon da 81 ildeki askeri arazileri tek tek çıkaracak. Milli Savunma Bakanlığı, taşınacak arazileri belirleyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu arazilerden yeşil alan niteliği bulunmayanları kentsel dönüşüm için planlayacak. Maliye Bakanlığı da askeri tesisler için kent dışında yeni Hazine arazileri tahsis edecek. Askerlik şubesi gibi tesisler kent içinde kalmaya devam ederken, tank taburları, cephanelik ve atış alanları gibi yapılar ise taşınacak.

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