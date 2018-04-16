Askeri araç yüklü Rus gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Almanya'da 13 yaşındaki bir çocuk ile amatör bir arkeolog bir hazine buldu. Hazinenin Hristiyanlığı Danimarka'ya getiren 'Mavi Diş' lakaplı efsanevi Danimarka Kralı Harald'a ait olabileceği belirtildi

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Dünyanın cennet köşeleri

İnsanlık olarak doğaya ve çevreye çok iyi davrandığımız söylenemez. Ama dünyada hala el değmemiş, bozulmamış ve muhteşem yerler var.