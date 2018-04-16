taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.968
USD
4,0986
EURO
5,0696
ALTIN
177,07
PETR
71,8100

Askeri araç yüklü Rus gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasına ait, askeri araç yüklü 148 borda numaralı 'Orsk' adlı askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.

DHA | 16.04.2018 - 13:41..
  1. Haberler
  2. Gündem

Marmara Denizi'nden, Çanakkale Boğazı'na bu sabah saat 09.00 sıralarında giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı 'Orks' adlı askeri gemi, saat 10.45'te Çanakkale önlerine ulaştı.

Askeri araç yüklü Rus gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti


GÜVERTEDE NÖBET

Kilitbahir köyünde dağdaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan gemiye, Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Askeri araç yüklü Rus askeri geminin güvertesinde nöbet tutan askerler dikkat çekti.

Askeri araç yüklü Rus gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Askeri araç yüklü Rus gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti VİDEO

İSTİKAMET AKDENİZ

Rus gemisi ilk olarak Ege Denizi'ne açılacak. Ardından da Akdeniz’e inmek üzere yoluna devam edecek.

Askeri araç yüklü Rus gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erzurum Şeker Fabrikası'nın satışında teklif veren olmadı
Erzurum Şeker Fabrikası'nın satışında firmalar masadan kalktı, teklif veren yok.
Terörist için ağlayan CHP'linin terörle mücadele sözü
İstanbul'da katıldığı teröristin cenazesinde gözyaşlarına boğulan Gamze Akkuş İlgezdi, bugün teröre karşı birlik mesajı yayınladı.
Macron'un Türkiye düşmanlığının perde arkası
Ankara'da düzenlenen Suriye Zirvesi'ne katılmak isteyen ancak bu talebi reddedilen Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi hedef almaya başladı.
CHP'nin oturma eylemi yapacağı bölgeler
CHP 5 saatlik MYK'sının ardından Başkanlık Sistemi referandumunun yıl dönümünde 81 ilde oturma eylemi kararı almıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

103
Türkiye mühendis ordusu kuruyor

Türkiye mühendis ordusu kuruyor

165
Beyaz Saray Macron'u yalanladı

Beyaz Saray Macron'u yalanladı

47
Merkez Valiliği uygulaması son buluyor

Merkez Valiliği uygulaması son buluyor

142
Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

93
FETÖ'cü öğretmen çift Ankara'da yakalandı

FETÖ'cü öğretmen çift Ankara'da yakalandı

157
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM