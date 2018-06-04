taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.775
USD
4,5985
EURO
5,3907
ALTIN
191,71
PETR
76,2100

Askeri casusluk davasının hakimi kaçarken yakalandı

FETÖ'nün şantaj ve özel hayatın gizliliği Askeri Casusluk Davası'nın hakimlerinden İsmail Kurt, Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alındı.

DHA | 04.06.2018 - 16:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Askeri casusluk davasının hakimi kaçarken yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesinde, kaçaklara kılavuzluk yaparak organize bir şekilde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırdığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

ŞANTAJCI HAKİM

Askeri gizli bilgi belge bulundurma ve şantaj (İzmir'deki Askeri Casusluk) davası kapsamında İzmir'deki mahkeme heyetinde yer alan ve hakkında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan hakim İsmail Kurt beraberindeki doktor, öğretmen ve mühendislerinde yer aldığı 11 kişilik grupla birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

SAVCI DA KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

İzmir'deki askeri casusluk davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, geçen yıl Nisan ayında Yunanistan'a kaçarken yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi

ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi

282
Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi

Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi

146
Konsensus'un 24 Haziran anketi

Konsensus'un 24 Haziran anketi

120
CHP'li vekilin İnce'yle seçim selfiesi

CHP'li vekilin İnce'yle seçim selfiesi

169
Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı

Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı

430
3 bin 600 ek gösterge hâlihazırdaki memurlara da vuracak

3 bin 600 ek gösterge hâlihazırdaki memurlara da vuracak

239
Muharrem İnce'ye ters tuttuğu Elif tablosu soruldu

Muharrem İnce'ye ters tuttuğu Elif tablosu soruldu

223
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM