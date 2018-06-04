Askeri casusluk davasının hakimi kaçarken yakalandı

Muş'ta bir grup öğretmen ve öğrenci, hurdadan topladıkları malzemelerle motorlu araç yaptı.

Düzenli olarak fast- food tüketen ve meyve yemeyen kadınlar, hamile kalmakta zorlanıyor.

Gıda, ulaşım, konaklama, sağlık ve haberleşme gibi malları ve hizmetleri içeren bir tüketici sepetindeki fiyat değişimlerini ölçen endekstir.

1 ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin yapılan ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50'nin üzerinde oy oranına ulaştığı görüldü.

2 Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi Tunuslu futbolcular, Portekiz ve Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçlarında oruçlarını açmak için ilginç bir yönteme başvurdular.

3 Konsensus'un 24 Haziran anketi Seçimlere 19 gün kala yayınlanan anketin sonuçlarına göre; AK Parti ile MHP, Meclis'te çoğunluğu elde ediyor.

4 CHP'li vekilin İnce'yle seçim selfiesi CHP'li milletvekili Gülay Yedekçi, Muharrem İnce'nin seçim çalışmalarına katıldı, İnce ile otobüsten fotoğraf paylaştı.

5 Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bedelli için görüşme yaparız" açıklamasının ardından konuyla ilgili bir yorum da Başbakan Yıldırım'dan geldi.

6 3 bin 600 ek gösterge hâlihazırdaki memurlara da vuracak Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekli memurlara 3 bin 600 ek göstergenin daha önce emekli olanları da kapsayacağını söyledi.