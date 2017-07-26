Askeri helikopter kayalıklardan düşen çoban için havalandı

İlçe bağlı Çiğdemalan köyünde yaşayan Demir, Kapıkaya mezrasına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kırsalda hayvanları otlattığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Düşme sırasında yanında bulunan Demir'in oğlu köydeki yakınlarına durumu bildirdi. Yakınlarının 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine yola çıkan ekipler köye ulaştı.
HELİKOPTERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, 5 kilometre taşınarak helikopterin güvenli iniş yapabileceği alana getirildi. Bölgeye gönderilen askeri helikoptere alınan yaralı Demir, 5 saatlik çalışma sonucu Tatvan Devlet Hastanesine ulaştırıldı.