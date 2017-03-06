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PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

Menbiç Askeri Konsey'den yapılan açıklama, Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla çelişti.

06.03.2017 - 10:57
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PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

PKK ÖNCE ESAD'I BIRAKTI, SONRA ABD'YE

Menbiç'te bulunan PKK, önceki hafta yaptığı açıklamada Menbiç'in yönetiminin Esad rejimine bırakıldığını duyurmuştu. Bugün ise geçen haftakinden çok daha farklı bir açıklama yapıldı ve ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerinin Menbiç'in güvenliğini sağlayacağını bildirdi.

Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) geçen hafta SDG kontrolündeki Menbiç’e doğru hareketlenmesi üzerine Menbiç Askeri Konseyi, ÖSO ile arasında tampon bölge kurmak için kentin batısını Suriye rejimine bıraktığını açıklamıştı.

RUSYA'YLA ANLAŞTI İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Menbiç Askeri Konseyi, "Fırat Kalkanı ile cephe hattında bulunan köyleri Suriye devletinin sınır muhafızlarına bırakmak üzere Rusya ile anlaştığımızı duyuruyoruz" açıklamasını yapmıştı.

ASKERİ KONSEY: MENBİÇ KOALİSYONUN GÖZETİMİNDE

Reuters'ın haberine göre, Menbiç Askeri Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Menbiç'in ve kırsal bölgelerinin bizim korumamız ve uluslararası koalisyonun gözetimi altında olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz" denildi.

PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

RUSYA 'ANLAŞMA SAĞLANDI' DEMİŞTİ

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Harekat Dairesi Başkanı General Sergey Rudskoy ise geçtiğimiz günlerde, "Suriye’deki Rus karargahı arabuluculuğunda Kürt milislerle Suriye hükümeti birlikleri arasında anlaşma sağlandı. 3 Mart tarihinden itibaren Menbiç’te Kürt milisler herhangi çatışmaya girmeksizin mevzilerini Suriye hükümet güçlerine devretti. Menbiç’e sevk edilen ilave Suriye ordu birlikleri bundan böyle bölgenin güvenliğinden sorumlu olacak" demişti.

PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

Türkiye, defalarca Menbiç’in terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin silahlı kanadı YPG tarafından boşaltılmasını istemiş, aksi halde müdahale edileceği uyarısında bulunmuştu.

PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

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